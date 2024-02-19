Президент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про Газу

Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Adam Gray/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не намерен просить прощения у Израиля за критику военной операции в секторе Газа и ее сравнение с Холокостом, передает в понедельник CNN Brasil со ссылкой на специального советника главы государства по международным делам Селсу Аморима.

"Мы всегда высказываемся с большим уважением и в защиту решения о сосуществовании двух государств (Израиля и будущего палестинского государства - ИФ), нам не за что просить прощения", - заявил он, комментируя решение Израиля объявить Лулу да Силву персоной нон грата, пока он не принесет извинения за свои высказывания.

"Израиль поставил себя в положение, в котором растет его изоляция", - добавил он.

Накануне бразильский президент назвал происходящее в Газе геноцидом в отношении палестинского народа.

Он также заявил, что считает неправильным прекращение западными странами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Лула да Силва подчеркнул, что необходимо сохранить гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа.

В Израиле резко отреагировали на эти заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Бразилии "пересек красную черту".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа число жертв израильской операции превысило 29 тыс. человек, свыше 68 тыс. ранены.