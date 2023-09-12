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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Путин оценил потери Украины в ходе контрнаступления в 71,5 тыс. человек

Кроме того, ВСУ потеряли 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин, сообщил президент РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Украина несет большие потери в ходе своего контрнаступления - 71,5 тысячи человек личного состава и 543 танка, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить - провал, не провал. Потери есть, большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава - 71,5 тыс. человек", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во вторник.

"По танкам - 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов - уже почти 18 тыс. и так далее", - добавил он.

Путин также заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина проводит контрнаступление.

"Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, (которые - ИФ) хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: "А вы готовы на прекращение боевых действий?" Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление", - сказал глава государства.

"Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты: "Движение - все, конечная цель - ничто", это плохая теория", - добавил президент РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина
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