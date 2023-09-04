Путин назвал провалом контрнаступление Украины

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал провалом результаты так называемого украинского контрнаступления.

На вопрос, можно ли говорить о пробуксовке контрнаступления украинских военных, Путин ответил: "Это не пробуксовка, это провал".

На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Сочи президент РФ отметил: "Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что и дальше будет именно так".