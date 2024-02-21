Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в совещании глав МИД G20

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в бразильский Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел "двадцатки". По словам Захаровой, выступление главы МИД РФ будет содержать "развернутые российские соображения и оценки стоящих перед международным сообществом вызовов".

На "полях" встречи глав МИД G20 у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч.

Ранее в рамках рабочего турне по странам Латинской Америки он посетил Кубу и Венесуэлу.