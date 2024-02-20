Лавров заявил об отношениях стратегического партнерства между РФ и Венесуэлой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россию и Венесуэлу связывают отношения стратегического партнерства, среди перспективных направлений - расширение взаимодействия в сфере энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Венесуэла - один из самых надежных и близких друзей России в латиноамериканском регионе, да и в мире в целом. Нас связывают отношения тесного стратегического партнерства, они носят, без преувеличения, самоценный характер, не подвержены какой-либо конъюнктуре", - сказал он во вторник в Каракасе по итогам переговоров со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

Среди перспективных направлений сотрудничества Москвы и Каракаса Лавров назвал "расширение взаимодействия в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, в медицине и фармацевтике, освоении космического пространства, в сфере информационно-коммуникационных технологий и инноваций".

"Перспективным также является направление по мирному использованию атомной энергии", - отметил он.

"Говорили и о нашем сотрудничестве в рамках ОПЕК+, Форума стран-экспортеров газа. Все это весьма и весьма перспективные направления нашей совместной работы с другими входящими в эти структуры странами", - сказал Лавров.