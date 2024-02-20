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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках поездки в латиноамериканский регион посетил с визитом Республику Куба.

"Глава российского внешнеполитического ведомства был принят Президентом Кубы М.Диас-Канелем Бермудесом. Состоялись переговоры с Министром иностранных дел Кубы Б.Родригесом. (...) Подробно обсуждены параметры укрепления тесной координации наших стран на мировой арене и региональных площадках. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-кубинского стратегического партнерства", - говорится в сообщении на сайте МИДа РФ.

В нем также отмечается, что в ходе встреч был "отфиксирован неизменный подход России и Кубы в отношении категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных рестрикций".

Российская сторона подтвердила неизменную поддержку Гаваны в ее требовании полной и безотлагательной отмены американского эмбарго и исключения Кубы из списка Госдепартамента США государств-спонсоров терроризма, подчеркивается в сообщении МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Куба Диас-Канель Б.Родригес
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