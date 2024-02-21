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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Лавров провел переговоры с руководством Венесуэлы

Лавров провел переговоры с руководством Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил во вторник Венесуэлу, по итогам визита стороны заявили о динамичном развитии стратегического партнерства стран, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, встретился с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, провел переговоры с исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес. Министр передал Мадуро послание президента России Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями, прошедшего в традиционно дружественной атмосфере, стороны выразили удовлетворение динамичным развитием российско-венесуэльского стратегического партнерства. Обсудили практические аспекты наращивания сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - отметили в министерстве.

Москва и Каракас также констатировали высокий уровень внешнеполитической координации.

"Стороны подчеркнули неизменную приверженность нормам и принципам международного права, готовность совместно работать в пользу формирования более справедливого полицентричного мироустройства в целях поддержания глобальной безопасности и стабильности. Осудили практику применения односторонних ограничительных мер как инструмента давления на суверенные государства", - говорится в релизе.

Кроме того, российская сторона выразила поддержку венесуэльским властям в их усилиях "по стабилизации внутренней ситуации с учетом предстоящих в Венесуэле президентских выборов".

Сергей Лавров Николас Мадуро Москва Венесуэла МИД
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