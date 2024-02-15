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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Польше создадут совместный тренировочный центр НАТО и Украины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - НАТО приняла решение учредить в Польше совместный с Украиной центр, где украинские военные будут обучаться и тренироваться вместе с военнослужащими альянса, заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы решили создать новый совместный центр НАТО и Украины для анализа, тренировок и обучения в Польше", - сказал он после заседания министров обороны стран альянса.

По его словам, в этом центре украинские военные смогут делиться уроками, извлеченными в ходе событий на Украине, также здесь украинцы смогут тренироваться и обучаться вместе с коллегами по НАТО.

Польша Украина НАТО Йенс Столтенберг
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