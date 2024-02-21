Литва закроет в марте еще два пограничных пункта с Белоруссией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Литвы в среду приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Белоруссией "Лаворишкес" (Котловка на белорусской стороне) и "Райгардас" (Привалка).

После принятия кабинетом министров такого решения на границе с Белоруссией продолжат работать два пункта пропуска - "Мядининкай" (Каменный Лог с белорусской стороны) и "Шальчининкай" (Бенякони). Летом прошлого года Литва закрыла еще два пограничных пункта - "Шумскас" и "Тверячюс".

Правительство Литвы также согласилось ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена, прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Белоруссией. Аналогичное предложение касается ж/д погранпункта Кибартай (Чернышевское) на границе Литвы с Калининградской областью РФ. Это решение принято, поскольку на этих пропускных пунктах в Литве высаживаются люди, следующие транзитными поездами в Калининградскую область и обладающие визами стран Евросоюза.

Ранее Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в Кене высаживаются или садятся на поезда порядка 13 тыс. человек в год.

Кроме того, литовское правительство приняло решение прекратить проезд пешеходов и велосипедистов через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай", а также постепенно сократить количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами.

Власти Литвы утверждают, что это направлено на решение проблем национальной безопасности, пресечение контрабанды и нарушений международных санкций.