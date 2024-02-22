Лавров заявил, что Запад не должен вмешиваться в дела России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители западных стран не имеют права вмешиваться во внутренние дела России в связи со смертью Алексея Навального.

"Не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела. Тем более, что у них самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, Гонсало Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме. И ни американцы, ни кто-либо другой из западных деятелей никоим образом это даже не комментировали", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

Министр продолжил: "Если уж говорить про требования, которые сейчас звучат, - требуем открытых, независимых расследований - ну стыдно же".

"Мы требовали расследований не в связи с тем, что произошло с гражданином той или иной страны, хотя этим тоже им не мешало бы озаботиться, но когда взорвали нашу собственность - "Северные потоки". Что нам сказали? Нам сказали - никакого международного расследования, мы сами разберемся. Вот разница в подходах. Это и есть неоколониализм, с которым мы боремся и будем бороться еще активнее", - заявил он.

По словам Лаврова, "если уж говорить конкретно про Навального, то никто не знает, что с ним сделали на территории Германии".