Пекин предупредил Лондон об ответных мерах на санкции против китайских компаний

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Посольство КНР в Великобритании заявило, что Китай примет соответствующе меры в ответ на санкции, введенные британским правительством в отношении китайских компаний.

"Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий. Мы заявляем британской стороне, что любое действие, наносящее ущерб интересам Китая, будет решительно пресечено китайской стороной", - говорится заявлении представителя дипмиссии.

Ранее Лондон объявил о санкциях в отношении ряда зарубежных компаний, включая китайские Finder Technology LTD, JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co. Limited и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co. LTD, мотивируя это их "поддержкой" провидимой Россией СВО на Украине.

Представитель китайского посольства заявил, что "Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно стремится к установлению мира, продвижению переговоров и содействию политическому урегулированию".

"Британские санкции против соответствующих компаний являются односторонними действиями, не имеющими под собой никаких оснований в международном праве, и мы решительно выступаем против них", - подчеркнул он.