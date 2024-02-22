Киргизский вариант законопроекта об иноагентах принят во втором чтении

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии принял во втором чтении законопроект о некоммерческих организациях, в том числе о статусе "иностранный представитель" для НКО, получающих зарубежное финансирование. Поправки поддержали 64 депутата, пятеро выступили против.

В первом чтении законопроект был одобрен в октябре 2023 года. 14 февраля парламент Киргизии направил на повторное рассмотрение этот законопроект. Он предусматривает, что некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, получат статус "иностранный представитель" и войдут в специальный реестр. За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, предлагалось ввести уголовное наказание в виде штрафов и лишения свободы до десяти лет. По итогам повторного рассмотрения законопроекта профильный комитет исключил норму об уголовной ответственности.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Киргизии Садыр Жапаров обменялись письмами с оценками этого законопроекта.

Блинкен выразил обеспокоенность по поводу этой инициативе. По его словам, "в нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Киргизии к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые НПО при поддержке правительства США и международных партнеров".

Жапаров в ответном послании объяснил, что цель законопроекта - внести ясность и упорядочить деятельность НКО, действующих в Киргизии, и призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики.

"Общество, государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идет финансирование той или иной неправительственной организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полностью соответствуют как Конституции, так и нашим международным обязательствам. Однако представителями так называемых "свободных СМИ и НПО" инициируемые государственными органами законопроекты об иностранных агентах, средствах массовой информации, неправительственных организациях были приняты в штыки", - отметил Жапаров.