ЕС, США и Канада обеспокоены принятием в Киргизии закона об иноагентах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Представители Евросоюза, США и Канады выразили обеспокоенность в связи с тем, что парламент Киргизии окончательно поддержал закон о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного представителя.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с принятием Жогорку Кенешем (парламент Киргизии - ИФ) проекта поправок к закону "О некоммерческих организациях", - говорится в совместном заявлении делегации ЕС и посольств Канады, Франции, Германии, Великобритании и США, которое распространило посольство США в Киргизии.

"Положения законопроекта ставят под угрозу возможность НПО действовать свободно, противоречат международным нормам и ставят под угрозу их способность оказывать помощь", - считают авторы заявления.

По их мнению, законопроект, если он будет подписан в нынешнем виде, может нанести вред наиболее уязвимым слоям населения, которые нуждаются в таких базовых услугах, как питание, здравоохранение и образование, которые предоставляют некоммерческие и неправительственные организации.

"Некоммерческие и неправительственные организации являются не противниками, а незаменимыми партнерами в построении демократической, справедливой и процветающей Кыргызской Республики. Мы призываем президента (Садыра) Жапарова прислушаться к опасениям, высказываемым в стране и за ее пределами, и пересмотреть этот закон с руководством парламента", - говорится в заявлении.

Парламент Киргизии 14 марта принял этот законопроект в третьем чтении. Документ направлен на подпись президенту.

После того, как эту инициативу Жапаров в переписке обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, парламент 14 февраля направил законопроект на пересмотр. В результате из него исключили норму об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за создание НКО, посягающей на личность и права граждан.