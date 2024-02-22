Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2", а также его главу – Олега Карпушина, говорится в опубликованном релизе.

США ввели санкции в отношении ООО в ноябре 2023 года.

"Арктик СПГ 2" строит одноименный завод по сжижению природного газа (СПГ) в России тремя очередями. Первая была запущена в эксплуатацию в декабре минувшего года.

Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеют по 10% в проекте, у "НОВАТЭКа" - 60%.