Минск расширил список компаний, доли иностранных участников которых заблокированы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Белорусское правительство расширило список компаний, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций, со 193 до 1849 наименований.

Соответствующее постановление Совмина республики от 23 января 2023 г. N54 опубликовано на белорусском Национальном правовом портале. Постановление вступило в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, в марте 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым правительству предоставлено право вводить запрет на отчуждение долей в уставном капитале компаний с иностранным участием наряду с иными мерами реагирования на усиливающиеся западные санкции.

В июле того же года постановлением Совета министров Белоруссии был введен список компаний, в отношении которых "для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах "депо" их владельцев согласно перечню на основании предписания министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами".

В перечень компаний, активы иностранных участников которых заморожены, включены, в частности, крупнейший в Белоруссии ритейлер "Евроопт" (заморожена доля Eurotorg Holding, Кипр), девелопер "Дана Астра" ("Трайворст Лимитед", Кипр), международная IT-компания "Эпам Системз" ("Эпам Системз", Кипр), "Лидское пиво" ("Олви", Финляндия), "Минский часовой завод" (Franck Muller International B.V., Нидерланды), "Мозырьсоль" (Vikash Investments Limited, Великобритания), "Хенкель Баутехник" ("Хенкель Сентрал Истерн Юроп Оперэйшнс", Австрия), "Коммунарка" ("МОЛ Корпорэйшн", США), "Цейсс-Беломо" ("Карл Цейсс Йена ГмбХ", Германия), "Юнисон" (J&W Sanderson Limited, Великобритания). В списке находится также компания "ЛУКОЙЛ Белоруссия": заблокирована доля ее участника Lukoil International GmbH (Австрия).