США обращались к Индии и КНР по теме противоспутникового оружия РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американские официальные лица поднимали в ходе контактов как с Москвой, так и с представителями Китая, Индии предположения Вашингтона о планах России разместить противоспутниковое ядерное оружие, сообщает в четверг издание The Wall Street Journal.

"Эти контакты с Москвой стали частью более широкой дипломатической кампании, которую администрация Байдена ведет (...), включая обращения к Китаю, Индии, странам G7 и другим союзникам, имеющим интересы в космосе и каналы связи с Москвой", - говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер проинформировал членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности". Позднее советник Белого дома Джон Кирби уточнял, что угроза американской национальной безопасности связана с созданием Россией противоспутникового оружия. В свою очередь глава Госдепартамента Энтони Блинкен пояснял, что данная угроза имеет потенциальный характер, активные действия против США сейчас не идут.

Комментируя эти сообщения, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была и будет категорически против размещения ядерного оружия в космосе. "Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против, и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что у РФ нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что США, распространяя информацию об угрозе от России, пытаются всеми правдами и неправдами надавить на конгресс, чтобы добиться выделения средств на дальнейшее противостояние с Москвой.