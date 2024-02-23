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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Палестинское руководство видит Газу лишь в составе независимого государства

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация (ПНА) не примет какого-либо плана по будущему сектора Газа, если он не будет предусматривать вхождение сектора в состав палестинского государства, заявил в пятницу представитель ПНА Набиль Абу Рудейна.

"Газа войдет в состав независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, любой другой план обречен", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Заявление Абу Рудейны стало ответом на план послевоенного обустройства сектора Газа, предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным The Jerusalem Post, согласно этому плану, который был представлен для обсуждения членам кабинета безопасности, по завершении активной фазы боевых действий израильская армия, в частности, продолжит обеспечивать контроль за безопасностью в Газе и на Западном берегу реки Иордан, а власть в анклаве перейдет к так называемому правительству технократов. В документе отражены лишь основные моменты и предусмотрено три этапа: сиюминутный, краткосрочный и долгосрочный.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 23 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ПНА Набиль Абу Рудейна
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