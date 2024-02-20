Нетаньяху заявил, что давление извне не помешает Израилю продолжать войну с ХАМАС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что никакое давление извне не помешает стране продолжать войну с группировкой ХАМАС до ее уничтожения и добиться освобождения заложников, передает The Times of Israel.

"На Израиль оказывают сильное давление внутри страны и за рубежом, чтобы мы закончили войну до того, как достигнем всех целей, включая согласие на сделку об освобождении заложников любой ценой", - заявил он на встрече с солдатами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израиль обязан продолжать войну до тех пор, пока мы не достигнем всех целей, а это означает уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантия, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Нет такого давления (извне или внутри страны - ИФ), которое бы помешало этой цели", - добавил Нетаньяху.

Ранее во вторник США в ходе голосования в Совете Безопасности ООН применили право вето, заблокировав проект резолюции, призывавший к прекращению огня в секторе Газа. На голосовании 13 членов СБ ООН поддержали документ, Великобритания воздержалась, а США проголосовали "против".

Ранее во вторник в Израиле заявили о новых ударах по позициям "Хезболлы" в Ливане. Несколько ударов были нацелены на инфраструктуру и здания, используемые группировкой, заявили в ЦАХАЛ. Перед этим "Хезболла" обстреляла север Израиля, информации о жертвах не поступало.

Руководитель Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил во вторник, что Израиль до сих пор не предоставил доказательств связи сотрудников организации с ХАМАС. По его словам, в БАПОР "все еще ожидают доказательств".

Помимо этого, Всемирная продовольственная программа заявила во вторник приостановке поставок продовольственной помощи на север сектора Газа в виду отсутствия безопасных условий для таких поставок. Власти анклава заявил, что под угрозой голода на этих территориях находится около 700 тыс. человек. Они призвали Россию, Китай, Турцию, а также страны арабского мира "вмешаться, оказать давление, чтобы положить конец голоду и геноциду в секторе Газа", передают ближневосточные СМИ.

Между тем, контролирующие существенную часть Йемена хуситы сообщили, что совершили серию атак при помощи беспилотников, в том числе на американские корабли в Красном море, на израильский прибрежный город Эйлат, а также на израильское грузовое судно MSC Silver, шедшее под либерийским флагом через Аденский пролив. Накануне хуситы атаковали четыре коммерческих суда.

Кроме того, американские официальные лица подтвердили, что хуситы сбили американский военный беспилотник близ Йемена. Инцидент произошел накануне, однако сообщили о нем во вторник. Хуситы сбили дрон MQ-9 близ Ходейды.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 29 тыс. человек, раненых - превысило 69 тыс.