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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Израильские военные продолжили зачистку Хан-Юниса и города Газа от ХАМАС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет крупномасштабную операцию против группировки ХАМАС в районе города Газа эз-Зейтун, наносит удары по палестинским бойцам в городе Хан-Юнис на юге анклава, сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, за сутки в эз-Зейтуне в ходе перестрелок и авиаударов уничтожено большое число бойцов ХАМАС. Также здесь обнаружили значительное количество оружия и документов.

Интенсивные боевые действия продолжаются в Хан-Юнисе. В ЦАХАЛ отметили, что пехотная бригада "Гивати" нанесла противнику существенные потери снайперским огнем, а 7-я бронетанковая бригада - огнем из танков, а также благодаря наведению авиации на врага.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что в ночь на субботу нанесли удары самолетами и артиллерией по нескольким целям движения "Хезболла" на юге Ливана, в том числе по площадке пуска реактивных снарядов в Джебель-Блате и по наблюдательному посту в Айта аш-Шабе.

Между тем, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне разочарованы планами Израиля возвести еще 3,3 тыс. домов в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Госсекретарь отметил, что возможный такой шаг "не соответствует международному праву" и повредит усилиям добиться долгосрочного мира в регионе.

Западные СМИ в свою очередь поясняли, что такие заявления нынешней американской администрации свидетельствуют о возвращении к традиционной, 40-летней политике США по этому вопросу: только при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа в Белом доме отказывались ставить под сомнение законность израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

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Также Блинкен прокомментировал ставший известным СМИ план премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по обустройству сектора Газа после окончания там военной операции. Согласно ему, Израиль сохранил бы контроль в сфере безопасности над всеми территориями западнее реки Иордан, в анклаве власть осуществляли бы выходцы из местного населения, не связанные с террористами, Египет помог бы прекратить поставки контрабанды в Газу, а арабские страны - профинансировали бы восстановление анклава.

В свою очередь Блинкен сказал, что он еще не видел план в деталях, и повторил позицию США. "Повторной оккупации Газы Израилем быть не должно. Территорию Газы урезать нельзя. Так что мы хотим убедиться, что любой план соответствовал бы таким принципам", - приводят западные СМИ слова Блинкена.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 24 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
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