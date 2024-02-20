Палестинские власти заявили о риске краха экономики на Западном берегу Иордана

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Западного берега реки Иордан может рухнуть в предстоящие недели, заявил советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса Сабри Сайдам.

"По нашим подсчетам, экономика обрушится в ближайшие несколько недель", - сказал Сайдам издающемуся в ОАЭ изданию The National.

Ранее, на фоне боевых действий в секторе Газа, Израиль сократил объем передаваемых ПНА средств, собираемых израильскими властями в форме налогов, а также запретил 40 тыс. палестинцев, работавших на регулярной основе в Израиле, пересекать его границу. Сайдам отметил, что для нормального режима работы ПНА приходится активно заимствовать деньги у банков, но теперь этот источник тоже иссяк.

Кроме того, Сайдам предупредил, что ситуация может стать еще хуже в связи со скорым наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, если, к примеру, израильские власти помешают посещению мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Он также заявил, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан, которых насчитывается около 500 тыс. человек, начали действовать агрессивно. Сайдам отметил, что поселенцы могут, не опасаясь последствий, нападать на палестинцев, и "ситуация выходит из-под контроля".

Он указал и на то, что после 7 октября укрепили позиции силы, выступающие за конфронтацию с Израилем. Сайдам пояснил, что популярность ХАМАС выросла из-за долгого промедления с созданием палестинского государства, из-за "лет неудач с мирным процессом, который привел к нулевым результатам".

Советник повторил позицию руководства ПНА о том, что она может взять под управление сектор Газа после окончания там боевых действий. По расчетам Сайдама, палестинские службы безопасности со штатом в 44 тыс. человек будут помогать местной полиции поддерживать порядок в Газе. Однако, по его словам, в анклаве также нужна контролируемая буферная зона с Израилем.

Среди прочего Сайдам выступил за примирение между палестинцами и израильтянами. В то же время он подчеркнул, что мир невозможен, пока у власти остается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В начале февраля издание The Times of Israel сообщало, что руководители служб безопасности Израиля и члены ПНА обсудили меры по нормализации ситуации на Западном берегу реки Иордан в преддверии начала месяца Рамадан - в марте.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.