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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

МИД РФ ожидает разъяснений по высказываниям Пашиняна об участии Армении в ОДКБ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает получить от Еревана разъяснения по двусторонним каналам в связи с заявлениями премьера Армении Никола Пашиняна относительно участия в ОДКБ, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Н.В. Пашиняна по поводу "заморозки участия" Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой Организации", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

В Москве исходят из того, что "Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ - со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами", отметили в МИД России.

Вместе с тем, в министерстве "с сожалением констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях Организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны".

"Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве", - сказано в сообщении.

В миреПашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБПашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБЧитать подробнее

В нем также говорится, что российская сторона "категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах".

Ранее в пятницу Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики.

В пресс-службе ОДКБ сообщили "Интерфаксу", что организация не получала официальных заявлений от Армении о приостановке участия в ее деятельности.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Армения Никол Пашинян МИД РФ ОДКБ
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