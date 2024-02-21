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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Израильские военные уничтожили крупный тоннель ХАМАС в районе Хан-Юниса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и ликвидировала крупный подземный туннель, который использовало руководство группировки ХАМАС, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает в среду издание The Times of Israel.

Согласно данным ЦАХАЛ, этот тоннель представлял собой подземную сеть длиной более 1 км, в которой было проведено водоснабжение и электричество.

"Этот туннель представляет собой часть стратегической подземной сети, размещенной под Хан-Юнисом, которую использовали высокопоставленные члены ХАМАС", - указано в сообщении израильской армии.

Кроме того, израильские военные в среду нанесли удары по предполагаемым позициям военизированных формирований в Ливане и Сирии. Согласно сообщениям ближневосточных СМИ, в результате израильского авиаудара серия взрывов прогремела на юге Ливана, один человек погиб и еще один пострадал. По данным сирийских СМИ, Израиль обстрелял Дамаск, поврежден жилой дом в районе Кафр-Суса. Два человек погибли.

Согласно данным палестинских служб здравоохранения, число погибших с начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 29,3 тыс. человек, еще 69,3 тыс. получили ранения. За последние сутки скончались 118 человек, 163 пострадали.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили в среду о завершении второго этапа эвакуации пациентов из больницы "Насер", которая является второй по величине в секторе Газа. Она расположена в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где в настоящее время идут активные боевые действия.

Премьер Израиля Биньямину Нетаньяху неоднократно заявлял, что цель операции в секторе Газа - "абсолютная победа" над ХАМАС. Однако, опубликованные в среду результаты опроса Израильского института демократии показывают, что большинство израильтян, как евреев, так и арабов, не верят в возможность достижения "абсолютной победы". Согласно опросу, 51% еврейского населения и 77% арабского населения придерживаются такого мнения.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Израиль ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
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