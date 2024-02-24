СМИ узнали о наметившейся основе для прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Основные принципы нового возможного соглашения о временном прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС удалось согласовать в ходе переговоров в Париже, заявил неназванный представитель властей Израиля нескольким израильским СМИ.

"Это были хорошие переговоры, на них был значительный прогресс. У нас есть основа для выстраивания плана и дальнейших переговоров", - приводит его слова The Times of Israel.

Он отметил, что выработанные принципы вначале представят военному кабинету, а затем кабинету министров, собравшемуся в более широком составе.

По его словам, участники следующего этапа переговоров определят, каких заложников освободят из плена ХАМАС, а каких палестинских заключенных - из израильских тюрем, а также обсудят условия прекращения огня. Но пока договоренностей по этим вопросам нет, уточняет The Times of Israel.

По информации издания, на переговорах в Париже присутствуют руководители израильских Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и разведслужбы "Моссад" Ронен Бар и Давид Барнеа.

В свою очередь портал Axios передает со ссылкой на источники, что новые идеи по переговорам выдвинули представители США, Катара и Египта. Если израильские власти одобрят их, то в предстоящие дни могут последовать новые раунды консультаций.

По данным источников, условия вероятной сделки предусматривают освобождение ХАМАС 40 заложников - в обмен на шесть недель прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных.

Однако, как разъяснил один источник, переход к более предметным переговорам зависит от того, смогут ли Катар и Египет убедить ХАМАС принять предложение по ним.

Axios напоминает, что Вашингтон хочет заключения сделки между Израилем и ХАМАС до начала священного для мусульман месяца Рамадан - до него остается чуть более двух недель.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что победа над ХАМАС в секторе Газа - уже в пределах досягаемости. Он отмечал, что это "вопрос месяцев", а не нескольких лет. Премьер подчеркивал, что ХАМАС выдвигает "неадекватные требования" на переговорах по заключению временного перемирия. Также стало известно, что Нетаньяху отказывался вернуть делегацию Израиля на переговоры в Каир.