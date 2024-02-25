Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе

Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе
Беженцы в городе Рафах
Фото: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

Еще одной темой переговоров будет обмен заключенными и заложниками между Израилем и палестинскими группировками из Газы.

В миреСМИ узнали о наметившейся основе для прекращения огня между Израилем и ХАМАСЧитать подробнее

По информации египетских СМИ, после контактов в Дохе у сторон запланировано продолжение переговорного процесса в Каире.

Это не первая попытка согласовать перемирие в секторе Газа. До сих пор Израиль соглашался только на сравнительно непродолжительное прекращение боевых действий, тогда как в ХАМАС настаивали на окончательном прекращении израильской военной операции и на полном выводе из сектора Газа военнослужащих Израиля.

Конфликт между Израилем и палестинскими группировками из Газы продолжается с октября 2023 года.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 25 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Доха Израиль ХАМАС сектор Газа Катар США Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва и Минск изучают вопрос об участии белорусов в местных выборах в РФ

Лукашенко заявил, что ОДКБ без Армении не рухнет

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 февраля

Страны G7 продолжат принимать меры по сокращению доходов РФ от энергоресурсов

Что произошло за день: суббота, 24 февраля

Канада пообещала Украине в 2024 году более $2,2 млрд военной и финансовой помощи

Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки

Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки

Глава ЭКОВАС заявил о важности пересмотра подхода к Буркина-Фасо, Мали и Нигеру

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });