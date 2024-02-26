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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Израильские военные представили план эвакуации Рафаха

В миреНетаньяху назвал неизбежной операцию в РафахеНетаньяху назвал неизбежной операцию в РафахеЧитать подробнее

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля представила военному кабинету план эвакуации гражданского населения из Рафаха на юге сектора Газа, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля.

Армия "представила план эвакуации населения из районов боевых действий в секторе Газа, а также предстоящий оперативный план", говорится в сообщении.

Кроме того, поздно вечером в воскресенье кабинет министров одобрил предоставление гуманитарной помощи югу Газы "таким образом, чтобы предотвратить мародерство, которое имело место на севере сектора Газа и в других районах".

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция на территории Рафаха в секторе Газа может быть отложена на некоторое время, при условии сделки с группировкой ХАМАС (по освобождению заложников - ИФ), но наступление в любом случае состоится.

"Если у нас будет сделка, то операция может быть каким-то образом отложена, но она в любом случае произойдет. Если сделки не будет, то мы осуществим операцию все равно", - сказал Нетаньяху в эфире американского телеканала CBS.

Премьер добавил, что "через несколько недель" после того, как Израиль начнет военную операцию в Рафахе, будет одержана "полная победа".

Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС Рафах
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