Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2025 году.

"Передайте им, что пойду!", - ответил он журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

Слова президента приводит приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

Предыдущие выборы президента Белоруссии прошли в 2020 году. После выборов в стране несколько месяцев проходили массовые акции протеста против их итогов. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, назвала их сфальсифицированными.

Лукашенко возглавляет Белоруссию 30 лет, с 1994 года.