Явка на выборах в Белоруссии составила 72,98%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Явка на выборах в местные советы и нижнюю палату парламента в Белоруссии составила 72,98%, заявил на пресс-конференции в Минске глава Центризбиркома Игорь Карпенко.

"Явка на выборах составила 72,98%. Это достаточно высокий показатель", - сообщил Карпенко.

В Белоруссии в 20:00 по белорусскому времени (20:00 по Москве) завершились выборы в местные советы и нижнюю палату парламента. По стране работали 5411 участков для голосования. В списки для голосования в общей сложности были внесены более 6 млн 913 тыс. избирателей. За пять дней досрочного голосования, по данным ЦИК, участие в выборах приняли 41,71% избирателей.

Центризбирком Белоруссии на этих выборах аккредитовал 294 международных наблюдателя, 238 из них представляют миссию наблюдателей от СНГ во главе с Генсеком организации Сергеем Лебедевым.