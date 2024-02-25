Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Выборы в Белоруссии прошли без происшествий

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии заявили об отсутствии каких-либо происшествий в стране в Единый день голосования 25 февраля, когда состоялись выборы в местные органы власти и нижнюю палату парламента страны.

"Охрана общественного порядка на каждом из более 5 тыс. избирательных участков страны обеспечена. Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено", - говорится в сообщении МВД республики.

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск с 19 февраля несли службу круглосуточно в усиленном варианте.

"На объектах голосования оказывалось содействие избирательным комиссиям, обеспечивалась безопасность граждан. Под особым контролем находились приграничные районы", - говорится в сообщении.

МВД Белоруссии Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 февраля

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе

Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе

Москва и Минск изучают вопрос об участии белорусов в местных выборах в РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе

Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе

Лукашенко заявил, что ОДКБ без Армении не рухнет

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 февраля

Страны G7 продолжат принимать меры по сокращению доходов РФ от энергоресурсов

Что произошло за день: суббота, 24 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });