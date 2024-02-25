Выборы в Белоруссии прошли без происшествий

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии заявили об отсутствии каких-либо происшествий в стране в Единый день голосования 25 февраля, когда состоялись выборы в местные органы власти и нижнюю палату парламента страны.

"Охрана общественного порядка на каждом из более 5 тыс. избирательных участков страны обеспечена. Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено", - говорится в сообщении МВД республики.

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск с 19 февраля несли службу круглосуточно в усиленном варианте.

"На объектах голосования оказывалось содействие избирательным комиссиям, обеспечивалась безопасность граждан. Под особым контролем находились приграничные районы", - говорится в сообщении.