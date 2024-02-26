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На выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии избраны все 110 депутатов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В нижнюю палату парламента Белоруссии избраны все 110 депутатов, сообщили в ЦИК Белоруссии через шесть часов после официального завершения единого дня голосования в Минске.

Согласно уточненным данным, в единый день голосования на выборах в Белоруссии проголосовали 73,09 % избирателей, сообщили в ЦИК после предварительного подсчета бюллетеней в 02:00 по местному времени (02:00 по Москве).

Вечером в воскресенье, сразу после закрытия участков для голосования, глава ЦИК Игорь Карпенко предварительно оценил явку на выборах в 72,98%.

В Белоруссии в воскресенье, 25 февраля, прошли выборы в местные советы и нижнюю палату парламента. По стране работали 5411 участков для голосования. В списки для голосования в общей сложности были внесены более 6 млн 913 тыс. избирателей. За пять дней досрочного голосования, по данным ЦИК, участие в выборах приняли 41,71% избирателей.

Центризбирком Белоруссии на этих выборах аккредитовал 294 международных наблюдателя, 238 из них представляют миссию наблюдателей от СНГ во главе с Генсеком организации Сергеем Лебедевым.

Игорь Карпенко Минск Белоруссия
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