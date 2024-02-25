Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Россиянин Гребенкин прибыл на космодром во Флориде перед полетом на МКС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж миссии пилотируемого корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, который отправится к Международной космической станции (МКС) 1 марта, прибыл в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, сообщает NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин.

Запуск корабля к МКС планируется осуществить с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди.

Всего экипаж проведёт на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Александр Гребенкин NASA Crew Dragon SpaceX МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 февраля

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе

Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе

Москва и Минск изучают вопрос об участии белорусов в местных выборах в РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе

Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе

Лукашенко заявил, что ОДКБ без Армении не рухнет

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 февраля

Страны G7 продолжат принимать меры по сокращению доходов РФ от энергоресурсов

Что произошло за день: суббота, 24 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });