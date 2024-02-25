Россиянин Гребенкин прибыл на космодром во Флориде перед полетом на МКС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж миссии пилотируемого корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, который отправится к Международной космической станции (МКС) 1 марта, прибыл в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, сообщает NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин.

Запуск корабля к МКС планируется осуществить с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди.

Всего экипаж проведёт на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.