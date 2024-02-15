Полет россиянина Гребенкина к МКС на Crew Dragon перенесли на 1 марта

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребёнкиным к Международной космической станции (МКС) перенесли с 28 февраля на 1 марта, сообщает NASA.

"Специалисты NASA и SpaceX поменяли дату запуска корабля SpaceX миссии Crew-8 на 1 марта в 00:04 по времени Восточного побережья США (08:04 по Москве)", - говорится в сообщении на сайте управления.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребёнкин.

Запуск корабля с экипажем планируется осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Всего экипаж проведет на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.