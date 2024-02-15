Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Полет россиянина Гребенкина к МКС на Crew Dragon перенесли на 1 марта

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребёнкиным к Международной космической станции (МКС) перенесли с 28 февраля на 1 марта, сообщает NASA.

"Специалисты NASA и SpaceX поменяли дату запуска корабля SpaceX миссии Crew-8 на 1 марта в 00:04 по времени Восточного побережья США (08:04 по Москве)", - говорится в сообщении на сайте управления.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребёнкин.

Запуск корабля с экипажем планируется осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Всего экипаж проведет на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

NASA НАСА Роскосмос МКС Александр Гребенкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Блинкен назвал потенциональной новую угрозу нацбезопасности США

Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до семи

Что произошло за день: четверг, 15 февраля

Фон дер Ляйен поддержала идею учредить должность еврокомиссара по обороне

КС Латвии признал законным требование к гражданам РФ подтверждать знание языка для ВНЖ

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС подтвердил требование о выводе израильских войск из Газы

Президенты Франции и Украины намерены подписать договор в сфере безопасности

Президенты Франции и Украины намерены подписать договор в сфере безопасности
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });