Космонавт Гребенкин признан годным к полету в космос на Crew Dragon

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Космонавт Александр Гребенкин и его дублер космонавт Александр Горбунов допущены к полету в составе экипажа корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.

"Комиссия проанализировала медицинские данные и показатели космонавтов Александра Гребенкина и Александра Горбунова. По результатам заседания комиссии они признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении ЦПК.

В состав медицинской комиссии вошли представители ЦПК, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, и российских Минздрава и Минобороны.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения с США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

23 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что дополнительное соглашение с NASA подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.