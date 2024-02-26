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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Президент Республики Сербской сообщил о намерении увеличить закупки российского газа

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Промышленность Республики Сербской испытывает необходимость в поставках газа, и Баня-Лука намерена наращивать его поставки из России, сообщил президент этого энтитета в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Мы довольны (...) ценой (на газ), и есть договоренности, которые уважаются с обеих сторон. (...) Мы начали проводить расчеты в рублях. (...) У нас есть промышленность, испытывающая необходимость в поставках газа. При этом газ остается самым стабильным энергоресурсом, и поэтому мы намерены наращивать объемы поставок газа", - сказал Додик.

Он также отметил, что "уже есть газопровод, который проходит через территорию Республики Сербской", "будем смотреть, насколько мы сможем увеличить его мощности".

Отвечая на вопрос о стоящем на повестке дня Москвы и Баня-Луки проекте прокладки газопровода из Сербии для увеличения импорта российского газа по "Турецкому потоку" и строительства двух газовых электростанций, Додик отметил, что "благодаря партнерским отношениям с Российской Федерацией у Республики Сербской есть возможность предоставлять своему населению коммерчески более дешевый газ".

"Это могло бы быть выгодно и Западной Европе, но Сараево не позволяет принять соответствующее решение уже 15 лет. (...) Безусловно, вопрос осуществления этого проекта стоит у нас на повестке дня, и мы постоянно ищем возможности для его реализации. Но я (...) не настроен оптимистично", - сказал Додик.

Баня-Луки Милорад Додик Республика Сербская
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