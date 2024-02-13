ЕК призвала Польшу, Словакию и Венгрию снять ограничения на агроторговлю с Украиной

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис призвал Польшу, Венгрию и Словакию снять односторонние ограничения на импорт украинского зерна, поскольку Евросоюз уже разработал альтернативные механизмы, которые помогут оградить европейских фермеров от переизбытка украинской продукции.

Домбровскис принял участие в дебатах в Комитете агрокультуры при Европейском парламенте. Видео его выступления опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссар напомнил, что Еврокомиссия уже вводила защитные меры для соседних с Украиной стран при импорте преимущественно сырьевых товаров, таких как пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза. Впоследствии ЕК вместе с Украиной разработала механизм экспортного контроля, и он уже функционирует между Украиной и Румынией, уточнил Домбровскис.

"Этот механизм не работает, например, с Польшей, Венгрией и Словакией, поскольку эти страны продолжают применять односторонние ограничения, которые, кстати, противоречат исключительной компетенции ЕС в сфере торговой политики, так и вашим обязательствам по соглашению о свободной торговле с Украиной и ВТО (Всемирной торговой организацией - ИФ)", - подчеркнул он.

Кроме того, Домбровскис отметил, что Еврокомиссия предложила ввести автономные торговые меры для стран, которые сталкиваются с негативным влиянием на рынок от украинского экспорта. Речь идет о "чувствительных продуктах" - яйцах, сахаре и подсолнечном масле, для которых Еврокомиссия предложила установить предельную максимальную квоту, которая базируется на усредненных данных импорта за 2022-2023 годы.

Домбровскис указал, что действие "коридоров солидарности" остается актуальным, несмотря на возобновление Украиной экспорта по Черному морю.

Как сообщалось ранее, действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия с Украины в соседних с ней странах. Это вызвало протесты местных фермеров. Наибольший урон был нанесен агросектору Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Под давлением этих стран Еврокомиссия в мае 2023 года была вынуждена принять спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того, как в середине сентября запрет перестал действовать Венгрия, Словакия и Польша вопреки воле Еврокомиссии ввели запретительные меры на национальном уровне. Причем Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций. Киев в ответ подал жалобу во Всемирную торговую организацию. В настоящее время разбирательства в ВТО приостановлены для переговоров с участием Еврокомиссии.

Украинское правительство с целью разблокирования экспорта агропродукции в ЕС ввело для местных экспортеров норму о получении верификации и согласования (лицензирования) экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.