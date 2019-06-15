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В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Таиланде объявили об эпидемии лихорадки денге, сообщает в субботу Роспотребнадзор.

По данным ведомства, с начала года в королевстве заболели около 30 тысяч человек. Число случаев заболевания более чем в два раза превысило показатели последних пяти лет.

Самая неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.

Роспотребнадзор сообщает, что в пунктах пропуска на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, а лабораторная сеть ведомства готова к диагностике лихорадки денге.

Инфекция распространена в странах с жарким влажным климатом и передается через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных. Лихорадка денге проявляется высокой температурой тела, интоксикацией, высыпаниями, при тяжелом течении - геморрагическим синдромом. В отсутствии переносчика больной человек не представляет опасности для окружающих.

Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится по симптомам.

Для профилактики заболевания Роспотребнадзор советует носить максимально закрытую одежду, а также устанавливать сетки на окна и двери, использовать средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

Роспотребнадзор Таиланд

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