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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Власти Польши допустили временное закрытие границы для агропродукции с Украины

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Варшава ведет переговоры с Киевом о временном запрете на перемещение товаров через границу, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск польскому Radio RMF.

"Мы с представителями украинской стороны обсуждали возможность временного закрытия границы и прекращения обмена товарами, - сказал он и добавил, - Эта временная мера стала бы болезненной для обеих сторон".

Ожидается, что в четверг Туск обсудит эти возможности с протестующими польскими фермерами. Комментируя перспективы встречи, Туск отметил: "Я не для того премьер, чтобы Польша выходила из ЕС или блокировала бы границу с Украиной".

Он подчеркнул: "Я готов к твердым решениям, если речь идет о границе с Украиной, но при предварительной договоренности с Киевом, чтобы не было ненужного напряжения. Мы должны изыскать долгосрочное решение".

По словам Туска, "возможно, стоит вести речь о доплатах за зерно, что позволит сбыть польскую продукцию, как можно скорее". При этом он отметил, что в целом польское государство может помочь с тем, чтобы польское зерно было бы более привлекательным с точки зрения цены в сравнении с украинским.

Уже на протяжении длительного времени в Польше проходят массовые протесты сельхозпроизводителей против поставок агропродукции, которая беспошлинно поступает с Украины.

Польша ЕС Украина Дональд Туск
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