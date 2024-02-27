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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Белый дом отметил, что США не будут отправлять войска на Украину

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США не будут отправлять войска на Украину, заявила во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

"Президент США Джо Байден четко дал понять, что США не отправят войска для участия в боевых действиях на Украине", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Уотсон.

По ее словам, американский президент считает, что у Украины будет все необходимое ей вооружение, как только Конгресс одобрит дополнительное финансирование, которое предусматривает выделение $60 млрд для Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.

Лидеры Великобритании, ФРГ, Венгрии, Польши, Австрии и некоторых других европейских стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих на Украину у них нет.

США Украина
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