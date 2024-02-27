Эстония отметила, что идея отправки войск на Украину не была конкретным предложением

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Отправка войск западных государств на Украину не рассматривались на конференции глав государств и правительств в Париже в качестве конкретного предложения, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"На самом деле речь не шла о переброске войск, это не было предложением. Возможно, что-то потерялось при переводе. Это сейчас не тема переговоров. Да, всякое обсуждалось. Важно, чтобы каждый подумал, как мы можем помочь Украине сейчас, и с теми возможностями, которые есть. Эти пожелания дошли до всех, и позитивно то, что было огромное желание и воля действовать за столом переговоров", - сказала Каллас во вторник газете Postimees.

По ее словам, сама Эстония за два года не проявила инициативы даже по обсуждению того, можно ли теоретически отправить войска на Украину.

"Мы (...) исходим из того, о чем нас просят украинцы: они просят боеприпасы, технику, ПВО", - отметила Каллас.

Она сказала, что парижская встреча принесла несколько важных для Украины решений. Прежде всего, появилась надежда, что скоро откроются новые поставки боеприпасов для Украины, а также было объявлено о создании новой коалиции по поставкам боеприпасов.

Разговоры об отправке западных войск на Украину возникли в связи с заявлением на парижском саммите президента Франции Эммануэля Макрона, напоминает издание.