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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Воздушно-космические силы России уничтожили лагерь террористов в Сирии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил", - сказал Кулить.

Уничтожено не менее 25 террористов, сообщил контр-адмирал.

Вадим Кулить ВКС России Алеппо Сирия
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