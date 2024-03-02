Воздушно-космические силы России уничтожили лагерь террористов в Сирии
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил", - сказал Кулить.
Уничтожено не менее 25 террористов, сообщил контр-адмирал.