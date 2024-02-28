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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

США изучают вариант выделения военной помощи Украине за счет оставшихся $4 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон изучает возможность использовать оставшееся $4 млрд финансирования, предусмотренного для военной помощи Украине, без гарантий возмещения этих трат, сообщает CNN со ссылкой на несколько военных источников.

В ведомстве обдумывают, стоит ли использовать последние средства, выделенные президентом, на финансирование военной помощи Украины, даже без гарантий, что эти средства восполнит Конгресс. Речь идет об оставшихся примерно $4 млрд для Украины.

Неназванный представитель Пентагона сообщил CNN, что следующий пакет помощи Украине, если его подготовят, "обязательно будет включать самые важные боеприпасы". Также в ведомстве обсуждают, как и где заранее разместить военную технику, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить на Украину, как только одобрят дополнительные источники финансирования.

Ранее Пентагон не хотел тратить какие-либо из оставшихся средств без гарантий, что их возместит Конгресс посредством одобрения запроса администрации на дополнительное финансирование в размере $60 млрд для Украины. Так, в Пентагоне отмечали, что изъятие какого-либо оборудования из арсеналов без планов его пополнения может повлиять на боеготовность США.

Поскольку Украина все острее нуждается в помощи, а руководство республиканцев в Палате представителей отказывается проводить голосование об увеличении финансирования, руководители Минобороны обсуждают, существует ли какая-либо финансовая подушка безопасности, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть от $4 млрд, отмечает CNN.

В 2023 году Пентагон объявил, что обнаружил ошибку в бухгалтерском учете, из-за которой он завысил сумму помощи, которую он предоставил Украине, на $6,2 млрд. Это позволило США оказывать военную помощь Украине дольше, чем предполагалось.

О предыдущем пакете помощи Украине в области безопасности США объявили 27 декабря 2023 года. С того времени Вашингтон не принимал решений о выделении новой помощи.

Сенат в феврале принял законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. В нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США. Затем документ отправился на рассмотрение Палаты представителей. Однако палата ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этому вопросу.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что готов рассмотреть запрос для Украины только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов. Джонсон пояснял, что Палата представителей не поддастся давлению Сената, добивающегося принятия законопроекта о финансовой помощи другим странам, в частности, Украине.

Конгресс Минобороны Палата представителей Пентагон США Украина
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