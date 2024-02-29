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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Польша получит от США систему управления для ПВО за $2,53 млрд

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши и администрация США подписали контракт на поставку системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS, сообщила пресс-служба польского ведомства.

"В Варшаве вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш (также занимает пост министра национальной обороны Польши - ИФ) подписал соглашение о приобретении интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS для второй фазы программы Wisla и программы Narew (программы ПВО средней и малой дальности соответственно - ИФ)", - сообщило Минобороны.

Соглашение было заключено между Государственным казначейством, министерством национальной обороны и правительством США.

Стоимость поставок составляет около $2,53 млрд. Контракт будет реализован в 2024-2031 годах.

"Предметом контракта является приобретение интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS, включая необходимое оборудование управления и связи, необходимое для 6 батарей Wisla и 23 комплексов Narew, приобретенных в рамках реализации фазы II", сказано в пресс-релизе.

Соглашение также предусматривает логистическую и техническую поддержку и поставки запасных частей.

Минобороны Польша США ПВО
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