Госдума ратифицировала новые условия кредита для строительства Белорусской АЭС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду ратифицировала протокол о продлении на один год периода использования экспортного кредита, предоставленного РФ Белоруссии для строительства двух блоков атомной электростанции, выплату задолженности предлагается зафиксировать в рублях.

Документ (№421357-8) в августе был внесен правительством РФ на ратификацию в парламент.

Согласно протоколу, кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 гг., в то время как ранее предполагалось, что он будет использован в 2011-2022 гг.

Согласно действующему протоколу, погашение Белоруссией кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2023 г. – срок переносится на 1 апреля 2024 г.

Также устанавливается, что все платежи по кредиту в погашение задолженности осуществляются исключительно в российских рублях, сейчас есть возможность платить как в рублях, так и в долларах США.

Другие финансовые параметры кредита, такие как его размер (до $10 млрд для финансирования 90% стоимости каждого контракта между российским генеральным подрядчиком и белорусским заказчиком) и ставка (3,3% годовых на сумму каждой использованной части кредита) остались неизменными.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2023 году поступления в федеральный бюджет РФ сократятся на $173,2 млн и составят $88,6 млн, при этом в период 2024-2038 гг. поступления в федеральный бюджет увеличатся на $526,2 млн и составят $6 млрд 654,7 млн.

Весной 2021 года Госдума уже ратифицировала аналогичные поправки в соглашение. Период использования кредита был продлен на два года – с конца 2020 года до конца 2022 года, также был предусмотрен перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. В отличие от нынешней ратификации была предусмотрена замена действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту (на 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по фиксированной ставке 5,23%, на остальные 50% каждой суммы - по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу 1,83% годовых) на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).

Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным "Росатома", не должна была превысить $6 млрд.