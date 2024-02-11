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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Белоруссия планирует за 2-3 года построить в РФ собственный флот

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Задача построения белорусской портовой инфраструктуры и флота на территории России может быть решена за 2-3 года, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Четыре основных маршрута, которые обсуждались лидерами наших стран на последней встрече, - это, конечно, порты Балтики как базовый наш маршрут. Важнейшее направление - Мурманск, северный морской путь. Параллельно мы рассматриваем возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях", - сказал Крутой в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Почему эта тема взлетит в ближайшее время, как говорят наши транспортники? Интерес того же Китая. Китай со своей стороны очень активно сейчас тестирует и на примере Мурманска, и на примере Архангельска и других портов на северном морском пути этот маршрут. Мы видим, как каждый год кратно растет количество заявок на перевозку грузов в Китай по этому маршруту. Безусловно, это связано с геополитикой, ситуацией в Красном море, Суэцком канале", - отметил дипломат.

Еще один важный маршрут, по его словам, это Дальний Восток. "Дальневосточные порты мы тоже не сбрасываем со счетов", - добавил он.

"Четвертое - это север и юг. У нас на сегодняшний день 20 портов, отличные перспективы не только в части классической перевалки наших грузов, но и вхождение с инвестиционным портфелем в эти проекты. Когда мы будем иметь свой флот, мы будем иметь свои суда, мы не будем зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. Мы будем владельцами всей полноценной инфраструктуры, сможем регулировать экономики этих логистических затрат самостоятельно. Это задача максимум. Думаю, она будет решена в ближайшие 2-3 года", - резюмировал белорусский посол.

Белоруссия Мурманск
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