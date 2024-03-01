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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительства

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский сенат 77 голосами "за" и 13 "против" принял законопроект о краткосрочных расходах, который переносит угрозу остановки финансирования правительства (шатдауна) с ближайших выходных на конец месяца, сообщил The Hill.

Перед рассмотрением законопроекта в сенате его одобрила палата представителей. За законопроект проголосовали 320 конгрессменов, 99 - против.

Документ предусматривает очередное продление временного финансирования правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить шатдаун.

До 8 марта сохранится финансирование министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития, по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергосбережения и других ведомств.

До 22 марта законодатели должны определиться с финансированием Пентагона, законодательной ветви власти и зарубежных операций на 2024-й финансовый год, а также министерств труда, здравоохранения и социальных служб, образования, государственной и внутренней безопасности.

Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту Джозефу Байдену.

Накануне американские СМИ сообщили, что лидеры Конгресса договорились о продлении государственного финансирования. Конгрессмены среди прочего согласились, что необходимо продолжить финансирование части правительственных учреждений до 8 марта, остальных - до 22 марта.

В то же время, как отмечают СМИ, вопрос о том, как будет осуществляться финансирование правительства до конца года, остается открытым.

Договоренность о предотвращении шатдауна не включает финансирование границы и иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В январе Байден во избежание шатдауна подписал закон о продлении временного финансирования правительства до марта. Документ предусматривает финансирование некоторых учреждений до 1 марта, других ведомств - до 8 марта.

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