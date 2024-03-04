Крупные военные учения США и Южной Кореи стартовали в понедельник

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения "Щит свободы", сообщило агентство "Ренхап".

"Ежегодные учения "Щит свободы" продолжительностью 11 дней начались на фоне возросшей напряженности из-за продолжающегося Пхеньяном бряцания оружием, включая артиллерийские стрельбы вблизи западной морской границы и серию ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Южнокорейские и американские военные заявили, что учения направлены на улучшение их совместной оборонной позиции, отметив, что они будут сосредоточены на операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и противодействии ядерным операциям КНДР.

В учениях примет участие личный состав из 12 государств - членов Командования ООН, включая Австралию, Великобританию, Филиппины и Таиланд, за ходом учений будет следить Наблюдательная комиссия нейтральных стран (NNSC).

Агентство обращает внимание, что эти учения стали первыми после того, как Пхеньян в ноябре расторг межкорейское военное соглашение 2018 года, направленное на снижение напряженности вдоль границы, "что вызвало опасения по поводу возможной организации Севером провокационных военных демонстраций".