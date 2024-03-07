Песков заявил, что Макрон продолжает повышать вовлеченность Франции в войну

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности его страны в войну на Украине, что вряд ли соответствует интересам французов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов", - сказал Песков.

Он отметил, что в последние дни из Парижа звучит "весьма противоречивый набор заявлений".

"С одной стороны господин Макрон начинает обсуждать тему возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов", - заявил представитель Кремля.

"Идет очень активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссия", - подчеркнул он.

7 марта Макрон провел встречу с лидерами французских оппозиционных партий и обсудил с ними украинский кризис.

Лидер французских коммунистов Фабьен Руссель и руководитель ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла после встречи сообщили, что Макрон "не стал ставить какие бы то ни было границы" в том, что касается дальнейшей помощи Франции Украине. Оба подчеркнули, что не согласны с такой позицией.

Координатор левой партии "Непокоренная Франция" Манюэль Бомпар заявил, что предпочел бы услышать "рассуждения о путях дипломатического урегулирования".

"Есть вопросы насчет того, была ли эта встреча полезной", - добавил он.

Лидер правой партии "Республиканцы" Эрик Сиотти предположил, что Макрон использует украинскую тему, чтобы повысить шансы своих сторонников на выборах в Европарламент

"Все это недопустимо. Зачем было проводить эту встречу?", - заявил он.

Сиотти напомнил, что его партия выступает против того, чтобы Франция стала участником украинского конфликта.

Споры Макрона с оппозиционными партиями начались ранее в этом году, после того, как президент на пресс-конференции предположил, что в будущем страны Запада могут направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что по их замыслу, такие войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.

Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона.