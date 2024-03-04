МИД РФ потребовал от посла ФРГ разъяснений насчет возможных поставок Киеву ракет Taurus

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф в понедельник был вызван в МИД РФ, от него потребовали разъяснений в связи с публикацией переговоров германских официальных лиц о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"4 марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что эта информация "наглядно свидетельствует о вовлеченности "коллективного Запада", включая Берлин, в конфликт вокруг Украины".

Немецкому дипломату также заявлено о недопустимости попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии. "Акцентировано, что такие действия не останутся без нашего жесткого ответа", - говорится в сообщении.