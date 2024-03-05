Ford увеличил продажи в США в феврале на 10,5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Ford Motor в США в феврале увеличились на 10,5% в годовом выражении и составили 174,192 тыс., говорится в пресс-релизе компании.

В том числе реализация электромобилей взлетела в 1,8 раза (на 81%) до 6,368 тыс., гибридных моделей – на 32% до 12,045 тыс., а продажи кроссоверов (SUV) выросли на 22% до 76,403 тыс. Продажи пикапов популярной серии F-Series в прошлом месяце снизились на 5,8% до 51,829 тыс.

В январе-феврале общие продажи машин Ford повысились на 6,6% в годовом выражении до 311,325 тыс. единиц.

Котировки акций Ford выросли на 2,3% в понедельник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года поднялась на 4,5% (до $48,88 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 7,6%.