Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Ford увеличил продажи в США в феврале на 10,5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Ford Motor в США в феврале увеличились на 10,5% в годовом выражении и составили 174,192 тыс., говорится в пресс-релизе компании.

В том числе реализация электромобилей взлетела в 1,8 раза (на 81%) до 6,368 тыс., гибридных моделей – на 32% до 12,045 тыс., а продажи кроссоверов (SUV) выросли на 22% до 76,403 тыс. Продажи пикапов популярной серии F-Series в прошлом месяце снизились на 5,8% до 51,829 тыс.

В январе-феврале общие продажи машин Ford повысились на 6,6% в годовом выражении до 311,325 тыс. единиц.

Котировки акций Ford выросли на 2,3% в понедельник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года поднялась на 4,5% (до $48,88 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 7,6%.

Ford США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон поддержит планы Праги закупить боеприпасы для Киева за пределами ЕС

Макрон поддержит планы Праги закупить боеприпасы для Киева за пределами ЕС

Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте

Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте

Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 марта

Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%

Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%
Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в Газе

Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Что произошло за день: понедельник, 4 марта

Байден продлил режим ЧС в США из-за ситуации на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });