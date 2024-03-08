Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

UKMTO сообщило о нападении на судно в Аденском заливе в 90 км от берега

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в пятницу зафиксировало атаку на судно в Аденском заливе примерно в 90 км к юго-востоку от Адена, говорится в сообщении UKMTO на странице в соцсети X.

Власти ведут расследование происшествия. В UKMTO рекомендовали судам проходить эту зону с осторожностью, сообщать о подозрительных явлениях.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

В миреХуситы возложили на Вашингтон ответственность за их атаки на суда в Красном мореЧитать подробнее

Накануне лидер группировки хуситов "Ансар Аллах" Абдула Малик аль-Хути заявил, что всего мятежники применили в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе 403 БПЛА и ракет против 61 корабля. В свою очередь представитель хуситов Мухаммед Абдулсалам отмечал, что мятежники вначале предупреждают экипажи судов не входить в их зону, некоторые подчиняются и поворачивают назад, и лишь в случае отказа происходит нападение. Он возложил ответственность за происходящее в Красном море на США.

Хроника 17 декабря 2023 года – 08 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен Великобритания UKMTO Аден Аденский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

ООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Что случилось этой ночью: пятница, 8 марта

Президент США призвал помочь Украине "остановить Россию"

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Устройства связи обнаружены на китайских грузовых кранах в портах США

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Швеция вступила в НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });