UKMTO сообщило о нападении на судно в Аденском заливе в 90 км от берега

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в пятницу зафиксировало атаку на судно в Аденском заливе примерно в 90 км к юго-востоку от Адена, говорится в сообщении UKMTO на странице в соцсети X.

Власти ведут расследование происшествия. В UKMTO рекомендовали судам проходить эту зону с осторожностью, сообщать о подозрительных явлениях.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Накануне лидер группировки хуситов "Ансар Аллах" Абдула Малик аль-Хути заявил, что всего мятежники применили в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе 403 БПЛА и ракет против 61 корабля. В свою очередь представитель хуситов Мухаммед Абдулсалам отмечал, что мятежники вначале предупреждают экипажи судов не входить в их зону, некоторые подчиняются и поворачивают назад, и лишь в случае отказа происходит нападение. Он возложил ответственность за происходящее в Красном море на США.