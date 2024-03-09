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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:20

США и союзники сбили в субботу 15 беспилотников хуситов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - США и силы коалиции отразили крупномасштабную атаку хуситов в районе Красного моря и Аденского залива, перехватив 15 ударных беспилотников, сообщило в субботу Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).

"Между 04:00 и 06:30 (по времени Саны, соответствует московскому)... хуситы провели крупномасштабную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Красном море и Аденском заливе. CENTCOM и силы коалиции зафиксировали БПЛА... и определили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам, ВМС США и кораблям коалиции в регионе", - говорится в сообщении.

Указывается, что в операции по перехвату были задействованы корабли и самолеты ВМС США, а также несколько кораблей и самолетов коалиции. "Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", - подчеркнули в американском командовании.

США Красное море
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